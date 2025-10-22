Σεισμός 4,5 Ρίχτερ μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας

Σεισμός σημειώθηκε μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 05:45 μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρόδου και είχε εστιακό βάθος 30,7 χιλιόμετρα.

Σεισμός μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Όπως ανέφερε στο ΕΡτnews ο καθηγητής σεισμολογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της πόλης Ρόδου και της Μαρμαρίδος και έγινε αισθητός από τους κατοίκους.

«Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μία περιοχή με συχνή σεισμικότητα. Είναι ένας συνηθισμένος σεισμός για την περιοχή δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου» δήλωσε ο κ. Λέκκας.