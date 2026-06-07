Σεισμοί στην Εύβοια: Τι έδειξε η πρώτη αυτοψία για τις ζημιές - Αυτά είναι τα δύο επιδόματα για τους πληγέντες

Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, μετά τους σεισμούς που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποίησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρο Καμπούρη, προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) θα διενεργούν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα ελέγχους στις πληγείσες κατοικίες, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης.

Οι πληγέντες, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, θα μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος των πρώτων βιοτικών αναγκών και του επιδόματος της οικοσυσκευής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σεισμοί στην Εύβοια: Ξεκινούν οι έλεγχοι στις πληγείσες κατοικίες

«Ήρθαμε εδώ σήμερα, μαζί με τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, για να συναντηθούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, να κάνουμε μια πρώτη αυτοψία και να ενημερωθούμε ουσιαστικά για το τι ακριβώς συνέβη, ποιες ζημιές έχουν υποστεί τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας και τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μένουν εδώ. Πρώτα απ' όλα, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις επιστημονικές ομάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, οι οποίες παρακολουθούν το φαινόμενο και χρειάζονται περίπου 24 ώρες ώστε να έχουμε μια πιο ασφαλή εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς ενώ συμπλήρωσε ότι μέχρι τότε «χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και προσοχή».

«Τα σπίτια που φαίνεται ότι έχουν υποστεί ζημιές δεν θα πρέπει να κατοικηθούν σήμερα. Οι κάτοικοι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, σε συνεργασία με τον δήμαρχο, έχουν ήδη μεριμνήσει για τη φιλοξενία τους», σημείωσε ο υπουργός και υπογράμμισε ότι τα συνεργεία της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., από αύριο το πρωί, θα ξεκινήσουν τους ελέγχους. «Δύο επιτροπές θα βρίσκονται εδώ για να καταγράψουν, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τις ζημιές που έχουν προκληθεί και να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε πολύ σύντομα να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί να επανέλθουν στους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους», κατέληξε ο κ. Τουρνάς.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο υπουργός μετέβη στο Προκόπι και τη Δαφνούσα, όπου συναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, Γιώργο Κελαϊδίτη, την αναπληρώτρια δήμαρχο Λίμνης-Μαντουδίου Ευμορφία Πασχαλίδου, τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργύρη Λιάσκο, τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δημήτρη Σκοπελίτη, τον πρόεδρο της Κοινότητας Προκοπίου Απόστολο Χαλιούλα και τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νίκο Σκουμπρή. Παράλληλα, συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής και πραγματοποίησε αυτοψίες σε κατοικίες που υπέστησαν ζημιές από τη σεισμική δραστηριότητα.