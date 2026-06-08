Σεισμοί στην Εύβοια: Η εκτίμηση Λέκκα - Τι είπε για τις ζημιές

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μίλησε στο ΕΡΤnews σχετικά με τους σεισμούς που καταγράφηκαν και καταγράφονται -και- σήμερα, Δευτέρα, στην Εύβοια, παρουσιάζοντας τη δική του εκτίμηση για την ακολουθία.

Ο Ευθύμης Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκφράζοντας μεταξύ άλλων την πεποίθηση ότι με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρότεροι σεισμοί στην περιοχή της Εύβοιας.

Σεισμοί στην Εύβοια: Ένδειξη εκτόνωσης οι ισχυροί μετασεισμοί

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, η εξέλιξη της δραστηριότητας κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, καθώς η εκδήλωση αρκετών σεισμών αντίστοιχου μεγέθους αποτελεί ένδειξη εκτόνωσης του φαινομένου.

«Δεν με ανησύχησε ο τελευταίος σεισμός. Προσωπικά θα ήθελα να γίνουν αρκετές τέτοιες δονήσεις ώστε να φανεί ότι εκτονώνεται η όλη διαδικασία. Είμαστε σε καλό δρόμο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι τα ιστορικά δεδομένα από τις αντίστοιχες σεισμικές εξάρσεις των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των ρηγμάτων της περιοχής, δεν συνηγορούν σε σενάριο ισχυρότερου σεισμού.

«Τα ρήγματα στην περιοχή δεν είναι μεγάλα. Οι σεισμοί εκεί πολύ σπάνια ξεπερνούν τα 5,3 Ρίχτερ. Θεωρώ ότι θα παραμείνουμε σε αυτά τα επίπεδα και ότι όλα θα πάνε καλά», ανέφερε, ενώ υπενθύμισε ότι παρόμοια φαινόμενα είχαν καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια, με σεισμικές ακολουθίες που διήρκεσαν αρκετές ημέρες. Όπως είπε, το 2024 η δραστηριότητα κράτησε περίπου δέκα ημέρες, ενώ το 2022 διήρκεσε περίπου πέντε ημέρες.

Σεισμοί στην Εύβοια: Τι ισχύει με τις ζημιές

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές σε σπίτια μετά τους σεισμούς στην Εύβοια, διευκρίνισε ότι δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα σε σύγχρονα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό. Οι φθορές εντοπίζονται κυρίως σε παλαιά πέτρινα ή παραδοσιακά σπίτια σε χωριά της περιοχής.

«Οι ζημιές αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες. Δεν είναι περισσότερα από 15 σπίτια και τα περισσότερα δεν κατοικούνται. Σε τρεις ή τέσσερις περιπτώσεις υπήρχαν ηλικιωμένοι που διέμεναν σε αυτά και για αυτούς βρέθηκαν άμεσα λύσεις», σημείωσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως, δύο κλιμάκια από τεχνικούς αναλαμβάνουν από στιγμή σε στιγμή τους χαρακτηρισμούς (πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο) τόσο στη Δαφνούσα όσο και στο Προκόπι, στην Εύβοια, όπου έχουν υποστεί ζημιές 15 σπίτια. Οι αυτοψίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Τέλος, στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ