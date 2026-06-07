Σεισμοί στην Εύβοια: «Αυτή την ώρα επικρατεί πανικός, έχουμε ζημιές και κατολισθήσεις»

Σεισμός που σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι στην Εύβοια έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός 4,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 12:58 το μεσημέρι. 6 χλμλ ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας.

Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 14,1χλμ γεγονός κάνοντας αισθητή τη δόνηση σε όμορες περιοχές όπως στη Μαγνησία καθώς και την Αττική. Ακολούθησαν κι άλλες δονήσεις, με τη μεγαλύτερη, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ,

Σεισμοί στην Εύβοια: Ζημιές και κατολισθήσεις

Παράλληλα, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ζημιές σε σπίτια και καταστήματα.

Με δηλώσεις του στο evima.gr ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης ανέφερε: «Αυτή την ώρα επικρατεί πανικός στον κόσμο καθώς ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Έγιναν ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά, και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι όπου γινόταν βάφτιση και ο ιερέας πετάχτηκε έξω».

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο δήμαρχος Μαντουδίου αναφέρθηκε σε εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλη την περιοχή, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός και ειδικά συνεργεία βρίσκονται ήδη στην περιοχή.

Ο δήμαρχος μίλησε για κατολισθήσεις σε Βλαχιά, Δαφνούλα και άλλα σημεία.

Με πληροφορίες από evima, ΕΡΤnews

