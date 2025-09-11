Σεισμοί στην Αττική μέσα στη νύχτα – Δόνηση 2,6 Ρίχτερ στην Κηφισιά

Μικρής έντασης αλλά αισθητή σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Αττική, με δύο διαδοχικές δονήσεις που έγιναν αντιληπτές από κατοίκους του Λεκανοπεδίου.

Η πιο πρόσφατη σημειώθηκε στις 01:40, είχε μέγεθος 2,6 Ρίχτερ και εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Κηφισιάς, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε σε λίγα χιλιόμετρα, στοιχείο που βοήθησε ώστε να γίνει αντιληπτή, παρά το μικρό της μέγεθος.

Λίγες ώρες νωρίτερα, γύρω στις 23:30 της Τετάρτης, είχε προηγηθεί ακόμη μία δόνηση, μεγέθους 2,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο κοντά στο Χαλάνδρι. Και αυτή καταγράφηκε σε μικρό εστιακό βάθος και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της βόρειας Αθήνας.

Σεισμολόγοι τονίζουν ότι τέτοιου μεγέθους γεγονότα είναι συνηθισμένα για την περιοχή και δεν προκαλούν ανησυχία, καθώς εντάσσονται στη φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα.

