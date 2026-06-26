Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Ομάδα διασωστών από την Ελλάδα θα συνδράμει στις επιχειρήσεις

Η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Θεσσαλονίκης (ΕΠΟΜΕΑ) στέλνει 12 μέλη της στη Βενεζουέλα, που διανύει ίσως την πιο δύσκολη ανθρωπιστική κρίση στην ιστορία της.

Τα μέλη της ΕΠΟΜΕΑ αναμένεται να αναχωρήσουν αύριο 27 Ιουνίου για τη Βενεζουέλα, ώστε να συνδράμουν με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε επιχειρήσεις διάσωσης που είναι απαραίτητες μετά τις καταστροφές και τον απολογισμό των εκατοντάδων από τους δύο σεισμούς.

Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤ 3 ο πρόεδρος της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, Μίλτος Μπενάκης, εξήγησε ότι η αποστολή θα επιχειρήσει μεταξύ άλλων με διασώστες από τη Σερβία και την Τουρκία, στα σημεία που θα τους υποδειχθούν. Θα φέρουν μαζί τους εξοπλισμό όπως drones με θερμικές κάμερες, αλλά και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας, προς αναζήτηση επιζώντων που αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια.

Πρόκειται- όπως τόνισε- για μια υψηλού κόστους αποστολή, γεγονός που οδηγεί την ομάδα σε αναζήτηση χορηγιών τόσο με ιδιώτες, όσο και με το κράτος. Η αποστολή απαρτίζεται από εθελοντές, με επαγγελματική κατάρτιση.