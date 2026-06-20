Σεισμοί 4,6 και 5,3 Ρίχτερ κοντά στη Γαύδο: 566 επισκέπτες στο φαράγγι της Σαμαριάς την ώρα των δονήσεων

Δύο σεισμοί μεγέθους 4,6 και 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκαν νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου κοντά στη Γαύδο.

Μόλις έξι λεπτά μετά την πρώτη δόνηση ακολούθησε και η δεύτερη, οι οποίες έγιναν αισθητές, μεταξύ άλλων, στην πόλη των Χανίων και στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στις 12:31 και στις 12:37 στη θαλάσσια περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου και είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Οι σεισμοί κινητοποίησαν άμεσα τις αρχές και ξεκίνησαν ήδη περιπολίες στη Γαύδο, ενώ προληπτικές περιπολίες πραγματοποιούνται σε όλο το νότιο τμήμα της Κρήτης, στις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, όπου έγιναν αισθητές οι δονήσεις.

Σεισμοί στην Κρήτη: 566 επισκέπτες στο φαράγγι της Σαμαριάς την ώρα των δονήσεων

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ ενημέρωσε ότι έκλεισε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του, την ώρα των σεισμών βρίσκονταν στο σημείο 566 επισκέπτες. Το προσωπικό αντέδρασε άμεσα και επέστρεψε πίσω όσους επισκέπτες είχαν φτάσει μέχρι το 6ο χιλιόμετρο, περίπου 100 άτομα.

Οι υπόλοιποι, που βρίσκονταν κοντά στον οικισμό της Σαμαριάς, έλαβαν την απαραίτητη καθοδήγηση από τους υπαλλήλους του Εθνικού Δρυμού προς τη νότια έξοδο.

Με πληροφορίες από Open, ΕΡΤnews