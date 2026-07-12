Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Χαλκούτσι Ωρωπού – Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε αγροτοδασική περιοχή στο Χαλκούτσι Ωρωπού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε οικόπεδο όπου βρισκόταν και κατοικία.

Καθοριστική για τον γρήγορο περιορισμό της ήταν η άμεση επέμβαση πυροσβεστικού αεροσκάφους, το οποίο πραγματοποιούσε προγραμματισμένη περιπολία με γεμάτες δεξαμενές και προχώρησε αμέσως σε ρίψη νερού.

Η πρώτη αυτή επέμβαση έδωσε τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν γρήγορα το βασικό μέτωπο και να εμποδίσουν τη φωτιά να επεκταθεί.

Στις 16:37 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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