Σε ύφεση η φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο έπειτα από άμεση και ισχυρή κινητοποίηση, με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται πλέον στην πλήρη κατάσβεση διάσπαρτων εστιών και στην αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα. Μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή.

Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για προληπτικούς λόγους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες ή τραυματισμοί.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.