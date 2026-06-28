Σε ύφεση η φωτιά στην Κορινθία

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Κυριακή (28/6) σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1μμ κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ και το δύσβατο ανάγλυφο δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε κατοικίες, για προληπτικούς λόγους εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμόνι προς Σοφικό.

Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με τρεις ομάδες δασοκομάντος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ