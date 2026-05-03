Σε τροχιά τέσσερις ελληνικοί δορυφόροι - «Ακόμη ένα άλμα προς το Διάστημα» το μήνυμα Μητσοτάκη

Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν με επιτυχία με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η αποστολή εντάσσεται στο «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από την OroraTech και αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό δίκτυο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Μέσω αυτού, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εικόνα για την εξέλιξη των πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα πληροφόρησης για τη Δημόσια Διοίκηση.

Οι δορυφόροι είναι εξοπλισμένοι με προηγμένους θερμικούς αισθητήρες και μπορούν να εντοπίζουν εστίες φωτιάς σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας συνεχή παρακολούθηση και ακριβή αποτύπωση της εξέλιξης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, θα συλλέγουν υψηλής ακρίβειας δεδομένα για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, των παράκτιων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων, καθώς και για διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων γης, από αγροτικές και δασικές εκτάσεις έως τον αστικό ιστό και τους υγροτόπους. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να αξιοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, την αγροτική παραγωγή και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στην ίδια αποστολή τέθηκαν σε τροχιά και δύο πειραματικοί μικροδορυφόροι για την παρατήρηση της Γης και την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών συνδεσιμότητας. Οι δορυφόροι αυτοί θα υποστηρίξουν εφαρμογές όπως η ανίχνευση πλοίων, η παρακολούθηση παράκτιων πλημμυρών και γεωργικών εκτάσεων, αλλά και η καταγραφή αλλαγών στη χρήση γης.

Μάλιστα, σε σχετική ανάρτηση προέβη και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας τα εξής:

«Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα: με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων – τεσσάρων θερμικών δορυφόρων και δύο της αποστολής Hellenic Space Dawn – ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την Πολιτική Προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην «πρώτη γραμμή» της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, συνολικού ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται σε συνεργασία με την ESA. Οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για Πολιτική Προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια.

Με την ευκαιρία της έλευσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα Andrius Kubilius αύριο στην Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όσα έχουμε κάνει για τη θωράκιση ευρωπαϊκών εδαφών αλλά και το πολύ σημαντικό διαστημικό πρόγραμμα της πατρίδας μας, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα ασφαλών ευρωπαϊκών επικοινωνιών Govsatcom, κόμβος του οποίου δημιουργείται στην Ελλάδα.

Συνεχίζουμε! Με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030».