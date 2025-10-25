Ελλάδα

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το νεογέννητο μετανάστριας, που έφτασε με βάρκα στην Κρήτη

Η 32χρονη μητέρα του νεογέννητου κοριτσιού, επίσης νοσηλεύεται στη Μαιευτική κλινική του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου

LifO Newsroom
UPDATED

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, το κοριτσάκι που γέννησε πριν από δύο περίπου 24ωρα μια 32χρονη μετανάστρια.

Η 32χρονη διασώθηκε μαζί με άλλα άτομα, στα ανοιχτά της Ιεράπετρας, όπου εντοπίστηκε το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν. Με την άφιξη της στο νησί, η έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου γέννησε πρόωρα, πιθανά λόγω και της ταλαιπωρίας που είχε υποστεί μέσα στο πλοιάριο.

Η 32χρονη μητέρα του νεογέννητου κοριτσιού, επίσης νοσηλεύεται στη Μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου.

