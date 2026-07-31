Σε πύρινο κλοιό η δυτική Αττική: Φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, εκκενώνονται Πόρτο Γερμενό και Προσήλι

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στην περιοχή του Ποικίλου Όρους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.30 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Λίγο μετά τις 16.00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με την οδηγία να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.

Εκκενώνονται Προσήλι και Πόρτο Γερμενό

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Καλαμάκι Θήβας και έχει επεκταθεί προς περιοχές της δυτικής Αττικής.

Στις 15.30, το 112 κάλεσε κατοίκους και επισκέπτες στο Προσήλι και στο Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς τη Μάνδρα. Είχε προηγηθεί, στις 14.07, προειδοποιητικό μήνυμα για όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Οι δυνάμεις στη Βοιωτία ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 105 πυροσβέστες, επτά ομάδες πεζοπόρων και 29 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα ελικόπτερο.

Άλλα εναέρια μέσα που είχαν διατεθεί δεν μπορούν να επιχειρήσουν αποτελεσματικά, καθώς οι ισχυρές αναταράξεις δυσκολεύουν την προσέγγιση και την άντληση νερού.

Κοντά στην παραλία του Αγίου Βασιλείου βρίσκονται πλοίο και ταχύπλοο της Πυροσβεστικής, ιδιωτικά σκάφη και πλωτό του Λιμενικού, τα οποία συμμετέχουν στην απομάκρυνση πολιτών.

Νωρίτερα, στις 9.37 το πρωί, είχε δοθεί εντολή εκκένωσης του Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλλι.

Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσκολεύουν την κατάσβεση, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.