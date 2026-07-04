Σε ποιες περιοχές θα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος φωτιάς την Κυριακή

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, με τους πολίτες να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ειδικότερα, ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος θα υπάρχει στην Αττική, την Κορινθία, την Εύβοια, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ποιες περιοχές έχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

Περιφέρεια Κρήτης

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ιδιαίτερα, όπως τονίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου αυξάνονται οι μετακινήσεις και οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο, δεν πρέπει να πραγματοποιείται καμία ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Υπαίθριες ψησταριές κοντά σε δάση ή ξηρή βλάστηση, εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, όπως η χρήση τροχού ή ηλεκτροκόλλησης, το κάψιμο υπολειμμάτων ή ακόμη και η απόρριψη ενός αναμμένου τσιγάρου μπορούν, μέσα στις συνθήκες που θα επικρατήσουν, να οδηγήσουν στην εκδήλωση μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Όσοι κατοικούν μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις θα πρέπει να διατηρούν τους χώρους γύρω από τις κατοικίες τους καθαρούς από ξερή βλάστηση και εύφλεκτα υλικά, να απομακρύνουν κλαδιά και πευκοβελόνες και να φροντίζουν ώστε η βλάστηση να μην εφάπτεται των κτισμάτων. Η συντήρηση των καθαρισμένων οικοπέδων καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης», υπογραμμίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, οι Περιφέρειες και οι δήμοι των περιοχών υψηλού κινδύνου, έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, «η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας».

Σημειώνεται ότι, όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου, σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 και να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα μηνύματα του 112. «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Με υπευθυνότητα, προσοχή και συνεργασία μπορούμε να αποτρέψουμε την εκδήλωση πυρκαγιών και να προστατεύσουμε τον τόπο μας», υπογραμμίζεται.