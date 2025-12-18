Σε λίγες ώρες στην Εισαγγελία ο καταγγέλλων του γνωστού τραγουδιστή

Εντός των επόμενων ωρών, αναμένεται να βρεθεί στα δικαστήρια ο άνδρας που θα μηνύσει τον γνωστό τραγουδιστή για ασέλγεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην Εισαγγελία θα μεταβεί και ο πασίγνωστος τραγουδιστής μαζί με τους δικηγόρους του, ώστε να καταθέσει και εκείνος επίσημη καταγγελία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις για την πολύκροτη υπόθεση, η καταγγελία δεν αφορά βιασμό ή σεξουαλική κακοποίηση, όπως έχει γραφτεί και ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες στα ΜΜΕ, αλλά ανήθικες πράξεις και προτάσεις.

Συγκεκριμένα η πρώτη μήνυση που θα κατατεθεί το πρωί της Πέμπτης θα γίνει από έναν 21χρονο, ενώ δεν αποκλείεται τα άτομα να γίνουν περισσότερα τις επόμενες ημέρες.

«Μιλάμε για έναν νεαρό, 21 ετών, από μεγάλο νησί κατάγεται, τραγουδιστής και αυτός στο επάγγελμα, εργάζεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο αυτή τη στιγμή, ενώ πριν περίπου ένα χρόνο συνεργαζόταν με τον δημοφιλή καλλιτέχνη τον οποίο θέλει να καταγγείλει», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR την Τετάρτη.

«Αυτός ο άντρας λοιπόν είναι έτοιμος να πάει αύριο στη δικαιοσύνη το πρωί. Η μήνυση είναι έτοιμη. Δεν μιλά για βιασμό, για ανήθικες πράξεις και προτάσεις. Μάλιστα, ο καταγγέλλων περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά μέσα στο καμαρίνι και φέρεται να υποστηρίζει ότι υπάρχουν και μάρτυρες», συμπληρώνεται.