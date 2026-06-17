Σε λειτουργία η πλατφόρμα PosoKanei - Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις

Tο υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokanei.gov.gr, η οποία πρόκειται για έναν οδηγό σύγκρισης τιμών καταναλωτικών αγαθών, προσβάσιμο τόσο από υπολογιστή όσο και μέσω ειδικών εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS).

Στην πρώτη του φάση, το εργαλείο περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού τιμών.

Η πλατφόρμα δεν περιορίζεται στα ελληνικά δεδομένα, αλλά επιτρέπει τη σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Ακολουθούν σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δυνατότητες και τον τρόπο λειτουργίας της νέας πλατφόρμας.

Τι είναι το posokanei.gov.gr;

Το posokanei.gov.gr είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων, που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς retailers, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών.

Πώς μπαίνουμε στην πλατφόρμα;

Μέσω υπολογιστή επισκεπτόμαστε το posokanei.gov.gr. Παράλληλα διατίθενται εφαρμογές για Android και iOS ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση και από κινητές συσκευές.

Πόσα προϊόντα περιλαμβάνει σήμερα η πλατφόρμα;

Στην πρώτη έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνονται περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς και θα εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς και κατηγορίες προϊόντων.

Πώς είναι οργανωμένα τα προϊόντα;

Τα προϊόντα έχουν ταξινομηθεί σε έξι βασικές κατηγορίες και σε επιμέρους υποκατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη Circana.

Από ποια σούπερ μάρκετ προέρχονται οι τιμές;

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται οι τιμές;

Οι τιμές συλλέγονται με δύο τρόπους:

Απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες Γαλαξίας, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Market in και Lidl.

Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων (crawling) από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, My Market και Κρητικός μέσω των SKU των προϊόντων.

Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά.

Κάθε πότε ενημερώνονται οι τιμές;

Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων.

Μπορούμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η τιμή ενός προϊόντος;

Ναι. Μέσω του ιστορικού τιμής ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της τιμής του προϊόντος σε βάθος χρόνου.

Πώς μπορεί ένας χρήστης να βρει ένα προϊόν;

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος είτε με το barcode του.

Υποστηρίζεται σάρωση barcode από κινητό;

Ναι. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να σκανάρει το barcode ενός προϊόντος και να μεταφερθεί απευθείας στα αποτελέσματα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού.

Τι βλέπουμε όταν επιλέξουμε ένα προϊόν;

Εμφανίζονται οι αλυσίδες που διαθέτουν το προϊόν καθώς και οι αντίστοιχες τιμές πώλησής του, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές.

Υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με τιμές του εξωτερικού;

Ναι. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού.

Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

Αν κάποιος γνωρίζει ένα κατάστημα του εξωτερικού που δεν υπάρχει στην πλατφόρμα;

Μπορεί να προτείνει το σχετικό link μέσω της πλατφόρμας. Η πρόταση αξιολογείται και, εφόσον πληροί τα κριτήρια, προστίθεται στις πηγές δεδομένων.

Μπορούμε να οργανώσουμε τις αγορές μας;

Ναι. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν.

Είναι αυτό ηλεκτρονικό καλάθι αγορών;

Όχι. Οι λίστες έχουν ενημερωτικό και συγκριτικό χαρακτήρα και δεν πραγματοποιείται αγορά μέσα από την πλατφόρμα.

Πόσες λίστες μπορούμε να δημιουργήσουμε;

Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, με έως πενήντα προϊόντα σε κάθε λίστα.

Μπορούμε να βάλουμε ποσότητες;

Ναι. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ποσότητες που χρειάζεται για κάθε προϊόν ώστε να υπολογίζεται το πραγματικό συνολικό κόστος των αγορών του.

Τι είναι η λειτουργία «Ψάξε μου φθηνότερα»;

Η λειτουργία αυτή προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.

Η σύγκριση γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων;

Όχι. Η σύγκριση γίνεται κυρίως σε επίπεδο κατηγορίας προϊόντων και όχι βάσει πλήρους αντιστοίχισης τεχνικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Πώς μπορεί ένας χρήστης να επικοινωνήσει με την ομάδα της πλατφόρμας;

Υπάρχει ειδική φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή προτάσεις.

Υπάρχει βοήθεια για νέους χρήστες;

Ναι. Η πλατφόρμα διαθέτει αναλυτικό οδηγό βοήθειας που εξηγεί όλες τις βασικές λειτουργίες της.

Πώς θα εξελιχθεί η πλατφόρμα στο μέλλον;

Το έργο είναι δυναμικό και θα εξελίσσεται συνεχώς. Θα προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων, νέες κατηγορίες και επιπλέον πηγές δεδομένων, ώστε η πλατφόρμα να παρέχει ολοένα και πληρέστερη εικόνα της αγοράς στους πολίτες.