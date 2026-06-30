Σε εξέλιξη οι φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ένας νεκρός, 112 για εκκένωση και φλόγες κοντά σε σπίτια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο, αλλά και στον Άγιο Δημήτριο του Δήμου Κορινθίων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, έχει εντοπιστεί σορός στην έκταση όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί γυναίκα, η οποία επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά και μεταφέρεται με εγκαύματα σε νοσοκομείο.

Οι πυκνοί καπνοί και οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή κατευθύνουν τη φωτιά πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού Λητή.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι η σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε άνδρα και βρέθηκε ανάμεσα στη δασική περιοχή και το χωριό Λητή. Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, με τη φωτιά να μαίνεται και να κινείται παράλληλα με τη Λητή προς το Μελισσοχώρι. Μήνυμα 112 που εστάλη στους κατοίκους της κοινότητας Λητής τους καλεί «να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λητής».

Στην κατάσβεση επιχειρούν 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ανάλογα με τις συνθήκες, 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Φωτιά τώρα στην Κόρινθο: 112 και εκκενώσεις

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε και στην Κόρινθο, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 65 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα των ΟΤΑ και εθελοντές.

Στο μήνυμα του 112 που εστάλη προς τους κατοίκους, η Πολιτική Προστασία τους καλεί να απομακρυνθούν προς την περιοχή Ξυλοκέριζα.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, απομακρυνθείτε προς Ξυλοκέριζα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη και #Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου απομακρυνθείτε προς #Ξυλοκέριζα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Νέα φωτιά στη Μαριολάτα Φωκίδας

Λίγο αργότερα, ανακοινώθηκε ότι η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο τέθηκε σε ύφεση, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, οι οποίες παραμένουν στο σημείο μέχρι την κατάσβεση της.

Μία νέα πυρκαγιά ωστόσο, εκδηλώθηκε στις 17.15 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών Φωκίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύει προς το παρόν κατοικημένη περιοχή, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν για την κατάσβεσή της, 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews