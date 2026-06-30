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Σε εξέλιξη οι φωτιές σε Ωραιόκαστρο και Κόρινθο: Ένας νεκρός, 112 για εκκένωση και φλόγες κοντά σε σπίτια

Ισχυρές δυνάμεις σε Δερβένι και Άγιο Δημήτριο - Η ενημέρωση για τη σορό που εντοπίστηκε και οι συνεχείς προειδοποιήσεις στους κατοίκους

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΔΕΡΒΕΝΙ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία από τη φωτιά στο Δερβένι / Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο, αλλά και στον Άγιο Δημήτριο του Δήμου Κορινθίων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, έχει εντοπιστεί σορός στην έκταση όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τραυματιστεί γυναίκα, η οποία επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά και μεταφέρεται με εγκαύματα σε νοσοκομείο.

Οι πυκνοί καπνοί και οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή κατευθύνουν τη φωτιά πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του οικισμού Λητή.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι η σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε άνδρα και βρέθηκε ανάμεσα στη δασική περιοχή και το χωριό Λητή. Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, με τη φωτιά να μαίνεται και να κινείται παράλληλα με τη Λητή προς το Μελισσοχώρι. Μήνυμα 112 που εστάλη στους κατοίκους της κοινότητας Λητής τους καλεί «να απομακρυνθούν πρός το γήπεδο Λητής».

Στην κατάσβεση επιχειρούν 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ανάλογα με τις συνθήκες, 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Φωτιά τώρα στην Κόρινθο: 112 και εκκενώσεις

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε και στην Κόρινθο, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 65 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα των ΟΤΑ και εθελοντές.

Στο μήνυμα του 112 που εστάλη προς τους κατοίκους, η Πολιτική Προστασία τους καλεί να απομακρυνθούν προς την περιοχή Ξυλοκέριζα.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, απομακρυνθείτε προς Ξυλοκέριζα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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