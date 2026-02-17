Σε εξέλιξη ισχυρή κακοκαιρία - Προσοχή το επόμενο 24ωρο για θυελλώδεις ανέμους και έντονες καταιγίδες

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η νέα κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και το επόμενο 24ωρο λόγω ισχυρών φαινομένων.

Το πρωί της Τρίτης ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, μέσω νέας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media για τον καιρό, εξηγεί πως τις επόμενες ώρες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα όπως τοπικές πλημμύρες αλλά και κατολισθήσεις.

Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των περιοχών που το έδαφος τους είναι ήδη κορεσμένο, από προηγούμενες κακοκαιρίες.

Οι περιοχές αυτές είναι η δυτική και νότια Πελοπόννησος, η Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

«Τις επόμενες 24 ώρες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω αναμενόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν: Υπερχείλιση ρεμάτων και ποταμών, Τοπικές πλημμύρες, Κατολισθήσεις, Καθιζήσεις εδαφών. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές : Δυτική και νότια Πελοπόννησος, δυτικά Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιά-Ιθάκη, Ζάκυνθος νότια Κρήτη, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικές θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν: Πτώσεις δέντρων και κλαδιών, Ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές. Προβλήματα στις μετακινήσεις, Διακοπές ρεύματος. Στις παρακάτω περιοχές: Ιόνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, νότιο Αιγαίο και περιοχή Θερμαϊκού.Από αύριο το πρωί και κεντρικό Αιγαίο και περιοχή Χαλκιδικής», καταλήγει.

Μαρουσάκης: Εν αναμονή δύο νέων κακοκαιριών - Έντονα φαινόμενα και πτώση της θερμοκρασίας

Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας επηρεάζουν τη χώρα, φέρνοντας βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στην πρόγνωσή του νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως το πρώτο κύμα εκδηλώνεται σήμερα με εκτεταμένες βροχές και τοπικά έντονες καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Τα φαινόμενα θα έχουν σχετικά σύντομη διάρκεια και από το βράδυ θα περιοριστούν προς το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι, αγγίζοντας κατά τόπους επίπεδα θυέλλης σε Ιόνιο και Αιγαίο, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, πάνω από τα 1.200 μέτρα, αναμένονται χιονοπτώσεις.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, με το κρύο να γίνεται πιο αισθητό κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης και της Πέμπτης.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένα φαινόμενα κυρίως στα βορειοδυτικά. Από την Παρασκευή, νέο αλλά σύντομο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας ξανά βροχές στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, μαζί με θυελλώδεις ανέμους και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Το Σαββατοκύριακο μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα της ανατολικής και βόρειας Ελλάδας.

Για την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα, οι ενδείξεις δείχνουν γενικά βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, ευνοϊκές για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και το πέταμα του χαρταετού. Παρότι θα επικρατεί ψύχρα, κυρίως το πρωί και το βράδυ, δεν αναμένονται σημαντικά προβλήματα σε ξηρά και θάλασσα. Το τριήμερο θα χωριστεί ουσιαστικά σε δύο φάσεις: άστατος καιρός κατά την έξοδο και πιο ήπιες, αλλά ψυχρότερες, συνθήκες κατά την επιστροφή.