Σε εξέλιξη η πορεία αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η πορεία των αγροτών και κτηνοτρόφων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λίγα λεπτά πριν τις 12:00 της Τρίτης 11 Νοεμβρίου με αφετηρία την πλατεία Καραϊσκάκη οι αγρότες ζητούν να εξασφαλισθεί η προστασία του πρωτογενούς τομέα, αναφορικά με το κόστος παραγωγής που έχει εκτοξευθεί, τα προϊόντα τους που πωλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων που πολλοί από αυτούς περιμένουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 14:00 μια αντιπροσωπεία αναμένεται να παραδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ζητούν να δοθούν τα ποσά στους πραγματικούς παραγωγούς. «Δεν είμαστε όλοι κλέφτες», δηλώνουν χαρακτηριστικά, αναφερόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λόγω της συγκέντρωσης και της πορείας, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς. Οι πρώτοι που έφθασαν στο υπουργείο ζητούν συνάντηση με τον υπουργό. Ο δρόμος της οδού Αχαρνών είναι για την ώρα κλειστός.

Τα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων

Μεταξύ άλλων, οι αγρότες που συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναφέρουν πως η «υπομονή τους έχει εξαντληθεί και οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος», ενώ δίνουν τελεσίγραφο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ανάμεσα σ' αυτά είναι τα εξής:

οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων

η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση

Στην πανελλαδική κινητοποίηση των αγροτών, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, συμμετέχουν μπλόκα από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. «Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Στην ίδια δήλωσε, κάνει λόγο: «Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη - συντονιστική συνάντηση εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφασίστηκε κατά την ανοιχτή σύσκεψη της ΕΘΕΑΣ την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.