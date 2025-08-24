Σε εξέλιξη η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου στην Αττική - Πού σημειώνεται αυξημένη κίνηση

Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή την ώρα, η επιστροφή αδειούχων του Αυγούστου στην Αττική.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής οι αδειούχοι του καλοκαιριού επιστρέφουν σταδιακά στην Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου αυτή την ώρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Τροχαίας, η επιστροφή των εκδρομέων σε γενικά πλαίσια διεξάγεται ομαλά διότι γίνεται σταδιακά, ωστόσο αυτή την ώρα το απόγευμα της Κυριακής, σημειώνεται αυξημένη κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Κινέτας μέχρι και τα Μέγαρα.

Φωτ. κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου / EUROKINISSI

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο επέστρεψαν από την Αθηνών – Κορίνθου περίπου 53.000 ΙΧ, ενώ από την Αθηνών – Λαμίας επέστρεψαν περισσότερα από 31.000.

Υπενθυμίζεται πως ήδη τις τελευταίες ώρες, η Τροχαία βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, με ισχυρή παρουσία τόσο εδώ στα διόδια όσο και κατά μήκος της Εθνικής Οδού, για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων.

Δείτε live την κίνηση εδώ