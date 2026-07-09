Σε εξέλιξη η φωτιά στον Ασπρόπυργο: Έντεκα τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι - Κάηκε ολοσχερώς επιχείρηση

Φορτηγό με δεξαμενή προπανίου εντός της επιχείρησης που επλήγη - Εστάλη 112, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική

Η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί στον Ασπρόπυργο συνεχίζει να καίει στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πυρκαγιά σημειώθηκαν τραυματισμοί. Συνολικά έντεκα άτομα έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Οι πέντε έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Τρεις από αυτούς είναι σοβαρά εγκαυματίες και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤNews, εντός της επιχείρησης που επλήγη από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο βρισκόταν φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές «εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερώς», ενώ εικόνες από την περιοχή δείχνουν τους πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Οι αρχές περιγράφουν την επιχείρηση κατάσβεσης ως ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί.

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις

Αυτή την ώρα, στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών. Από αέρος επιχειρεί επίσης 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Άσπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου», αναφέρει το μήνυμα του 112 που εστάλη στους κατοίκους και όσους άλλους βρίσκονται στην περιοχή.

Με πληροφορίες από το ΕΡΤNews

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