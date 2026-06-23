Σε εξέλιξη η φωτιά στο Αιγάλεω: Μαύροι καπνοί και διακοπή της κυκλοφορίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στο Αιγάλεω, με τις αρχές να προχωρούν στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Αυτή την ώρα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτη 23 Ιουνίου σε εργοστάσιο πλαστικών, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

Στην τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω ανάρτησης στο X, αναφέρεται ότι για την πυρκαγιά που καίει σε χώρο εργοστασίου κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο εργοστασίου με τουριστικά είδη, με μεγάλες ποσότητες πλαστικών και εύφλεκτων υλικών. Από την πυρκαγιά υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός, ενώ στην περιοχή επικρατεί αποπνικτική ατμόσφαιρα.