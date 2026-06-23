ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Σε εξέλιξη η φωτιά στο Αιγάλεω: Μαύροι καπνοί και διακοπή της κυκλοφορίας

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Αιγάλεω - Η πυρκαγιά καίει σε εργοστάσιο

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Facebook Twitter
Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω / Eurokinissi
0

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στο Αιγάλεω, με τις αρχές να προχωρούν στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Αυτή την ώρα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτη 23 Ιουνίου σε εργοστάσιο πλαστικών, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

Στην τελευταία ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω ανάρτησης στο X, αναφέρεται ότι για την πυρκαγιά που καίει σε χώρο εργοστασίου κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο εργοστασίου με τουριστικά είδη, με μεγάλες ποσότητες πλαστικών και  εύφλεκτων υλικών. Από την πυρκαγιά υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός, ενώ στην περιοχή επικρατεί αποπνικτική ατμόσφαιρα.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΕΜΠΗ ΔΙΚΗ

Ελλάδα / Δίκη για Τέμπη: Εξετάζονται τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων

Στην τελευταία συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων
THE LIFO TEAM
THESSALONIKI PRIDE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Καταδικασμένος για ναρκωτικά ο ρασοφόρος που επιχείρησε να διακόψει το Pride

Όπως προέκυψε μετά την προσαγωγή του από τις αστυνομικές αρχές, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών
THE LIFO TEAM
 
 