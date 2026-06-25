Σε εξέλιξη η φωτιά στην Κρήτη: Μήνυμα 112 στους κατοίκους - Καίγονται σπίτια, σύμφωνα με πληροφορίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Κρήτη, που καίει σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Χωστού.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα και σύμφωνα με το ΕΡΤnews, υπάρχουν «πληροφορίες για καμένα σπίτια».

Πριν λίγη ώρα, η επέκταση της φωτιάς ανάγκασε τις αρχές να ενεργοποιήσουν το μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Ρεπορτάζ του Mega μεταδίδει επίσης, ότι «καίγονται σπίτια» και ένα μαγαζί, το οποίο κατέγραψε κάμερα του σταθμού σε ζωντανή μετάδοση.

To μήνυμα 112 καλεί τους πολίτες, να «παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε της οδηγίες των Αρχών». Το έργο της κατάσβεσης είναι δύσκολο, καθώς η αποθήκη ξυλείας βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή.

Στην τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αναφέρεται ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο, στο Ηράκλειο Κρήτης και επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., η Ειδική Ομάδα Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α. της 3ης Ε.Μ.Α.Κ., η Ομάδα ΣμηΕΑ «ΙΚΑΡΟΣ», 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Mega