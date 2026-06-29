Σε εξέλιξη η φωτιά στην Ηλεία: Πνέουν ισχυροί άνεμοι και δημιουργούνται νέες εστίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Βάρδα Ηλείας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στον Κάμπο της Ηλείας, κοντά στη Βάρδα, και παραμένει σε εξέλιξη. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται συνεχώς κηλιδώσεις και νέες εστίες.

Φωτιά στην Ηλεία: Βίντεο από την πυρκαγιά

Στο έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συμβάλλουν επίσης, εθελοντές και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης ilialive.gr μετέδωσε ότι η φωτιά «ξέσπασε αρχικά σε καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης Βάρδας και γρήγορα επεκτάθηκε σε εκτάσεις με θερμοκήπια, κινούμενη προς την περιοχή Ψάρι». Όπως σημειώνει το ίδιο μέσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της σε καλλιέργειες και αγροτικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Βίντεο από το σημείο όπου καίει η φωτιά μεταδόθηκε live από τον τηλεοπτικό σταθμό του Mega, καταγράφοντας την ένταση των ανέμων που πνέουν στην Ηλεία και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. «Ήδη έχουμε κι άλλη εστία» ανέφερε η ρεπόρτερ από το σημείο κοντά στην περιοχή που καίει η φωτιά, στην Ηλεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Mega, ilialive.gr