Σε εξέλιξη η φωτιά στην Εύβοια: Νέο 112 - Εκκενώνονται δύο χωριά

Η φωτιά στην Εύβοια συνεχίζει να καίει με την Πολιτική Προστασία να στέλνει νέο μήνυμα 112 στους κατοίκους, ζητώντας την εκκένωση δύο χωριών.

Οι κάτοικοι των Μεσοχωρίων και των Ραπταίων καλούνται να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν προς τα Στύρα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αλμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι, απομακρυνθείτε προς Στύρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα 112.

Φωτιά στην Εύβοια: «Εθελοντές μπαίνουν στο χωριό Ραπταίοι για να βοηθήσουν»

Η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε δάσος στην περιοχή του Αλμυροποτάμου και των Μεσοχωρίων, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Κινητοποιήθηκαν σύμφωνα με ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος, 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, 3 Ε/Π και 6 Α/Φ, ενώ συνδράμουν παράλληλα, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Το τοπικό μέσο Evima, δημοσίευσε στο Facebook βίντεο με τον καπνό από τη φωτιά στην Εύβοια, αναφέροντας στην περιγραφή της ανάρτησης: «Πλησιάζει τον κεντρικό δρόμο Αλμυροποτάμου- Καρύστου η φωτιά». Σε νεότερη ενημέρωση, το ίδιο μέσο μετέδωσε ότι «εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας κατόπιν εντολής της αστυνομίας μπαίνουν στο χωριό Ραπταίοι για να βοηθήσουν τους κατοίκους να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν στα Στύρα».



Με πληροφορίες από evima

