Σε δίκη επτά αστυνομικοί για τον θάνατο 20χρονου Ρομά στο Πέραμα

Η Δικαιοσύνη προχωρά στην παραπομπή επτά αστυνομικών που είχαν εμπλακεί στο αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα τον Οκτώβριο του 2021, το οποίο είχε καταλήξει στον θάνατο του 20χρονου Νίκου Σαμπάνη. Η εισαγγελική πρόταση καταλογίζει στους κατηγορουμένους το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, κρίνοντας ότι η χρήση των όπλων τους υπερέβη τα επιτρεπτά όρια.

Το βράδυ της καταδίωξης, περιπολικά της Άμεσης Δράσης εντόπισαν όχημα που θεωρήθηκε ύποπτο και ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους του Περάματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα τον θάνατο του νεαρού οδηγού.

Ο εισαγγελέας εκτίμησε ότι οι πυροβολισμοί που δέχθηκε το όχημα δεν δικαιολογούνται από τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή. Όπως αναφέρεται, το γεγονός ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη και προς διάφορες κατευθύνσεις συνιστά πράξη που δεν μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία για την αυτοπροστασία τους. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι οι ενέργειες αυτές οδήγησαν με βεβαιότητα στον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Η δίκη αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της χρήσης όπλων από τις δυνάμεις ασφαλείας σε καταστάσεις καταδίωξης, αλλά και την οριοθέτηση μεταξύ νόμιμης άμυνας και υπέρβασης καθήκοντος. Το τραγικό συμβάν είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις την περίοδο που συνέβη, ενώ η απόφαση για παραπομπή των αστυνομικών σε δίκη αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο δημόσιας συζήτησης.