Σε απεργία πείνας 11 Έλληνες του Global Sumud Flotilla: Νεότερα για την επιστροφή τους

Οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, όπως και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου Global Sumud Flotilla παραμένουν σε κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ παραμένουν, έως ότου απελαθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 11 από αυτούς πραγματοποιούν απεργία πείνας, ζητώντας να τερματιστεί η παράνομη, όπως αναφέρουν, κράτησή τους, μέχρι να αφεθούν ελεύθεροι.

Πληροφορίες μεταδίδουν, ότι πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν τεθεί υπό κράτηση φέρεται να ξεπερνά τους 400.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ορισμένοι από τους Έλληνες ακτιβιστές έχουν υπογράψει ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από ένδικα βοηθήματα σε αντίθεση με άλλους, που δεν το έχουν κάνει και συνεπώς, θα πρέπει να περάσουν από ακροαματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο κέντρο κράτησης. Η διαδικασίες είναι χρονοβόρες και ενδεχομένως να σημειωθούν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες μεταδίδουν, ότι ένα πιθανό σενάριο για την επιστροφή των Ελλήνων του Global Sumud Flotilla, είναι να διεκπεραιωθεί τμηματικά επιστροφή, από την Κυριακή και έπειτα.

Σημειώνεται ότι εκτός από τους εξαιρετικά αυστηρούς τόνους που χρησιμοποίησε εχθές το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά την τήρηση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, η Αθήνα απαιτεί την ταχεία διεκπεραίωση της διαδικασίας που θα οδηγήσει τελικά στην απέλαση.

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που έφθασαν στην Τουρκία

Νωρίτερα, με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμμών έφθασαν από το αεροδρόμιο Ραμόν του Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, 137 ακτιβιστές, οι οποίοι κρατούνταν επειδή συμμετείχαν στο στολίσκο που επεδίωκε να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα,

Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 36 Τούρκοι υπήκοοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία, που συμμετείχαν στον στολίσκο Sumud που επιχείρησε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.