Σαντορίνη: Σε ισχύ τα μέτρα της Πολιτικής Προστασίας - Τι θα επιτρέπεται και τι όχι

Σε ισχύ τίθενται έως τον Μάρτιο του 2027, μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τη Σαντορίνη, περιλαμβάνει την ομόφωνη εισήγηση ειδικών επιστημόνων, σε συνέχεια της πρόσφατης έκτακτης συνεδρίασης της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ, καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, για την επανεκτίμηση των περιορισμών πρόσβασης και παραμονής σε συγκεκριμένες περιοχές του ηφαιστειακού συμπλέγματος, λόγω γεωδυναμικών φαινομένων.

Τα μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη

Τα μέτρα που θα ισχύουν για τη Σαντορίνη έως 31.03.2027 είναι τα εξής:

α) Στον Λιμένα Αθηνιού και στο Οδικό δίκτυο του Όρμου Αθηνιού αποφασίζεται η λήψη μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος οχημάτων στην οδό, τόσο κατά την αποβίβαση όσο και τον απόπλου των πλοίων, με απώτερο σκοπό τη μείωση του χρόνου παραμονής τους επ' αυτής και τη μείωση της έκθεσης των μετακινούμενων επιβατών. Η θέση Α επί του οδικού δικτύου θα παραμείνει ελεύθερος χώρος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος έκτακτης ανάγκης. Απαγορεύεται η στάθμευση παντός είδους οχημάτων στην ανωτέρω θέση ( Παράρτημα Ι).

β) Στον Παλαιό Λιμένα Φηρών και την ανάντη περιοχή που περιλαμβάνει τον λιμενικό χώρο του Παλαιού Λιμένα Φηρών, τις εγκαταστάσεις του Τελεφερίκ και το μονοπάτι Φηρών - Παλαιού Λιμένα, επιτρέπεται η πρόσβαση, η διέλευση και η παραμονή. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και παραμονή στην περιοχή Α του Λιμένα που οριοθετείται σε συνημμένο χάρτη (Παράρτημα ΙΙ).

γ) Στον Οικισμό Αρμένη Οίας επιτρέπεται η πρόσβαση τόσο από θάλασσα όσο και από το υφιστάμενο μονοπάτι καθώς επίσης και η παραμονή.

δ) Στον Οικισμό Αμμούδι:

Α. Στη Δημοτική οδό προς Αμμούδι απαγορεύεται η κυκλοφορία και διέλευση οχημάτων, από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού Οίας προς τον λιμένα Αμμούδι (Τμήμα Α, Παράρτημα ΙΙΙ). Η αναστροφή των προσερχόμενων οχημάτων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση της οδού στο ύψος του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται οχήματα τροφοδοσίας κατά τις ώρες 05.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. και έως 15 επιβατηγά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα έως και 20 θέσεων, τα οποία θα εισέρχονται εκ περιτροπής με μέριμνα του Δήμου Θήρας για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των επισκεπτών. Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων με προορισμό προς και από τη νήσο Θηρασιά.

Β. Στον Οικισμό Αμμούδι επιτρέπεται η πρόσβαση και η παραμονή ατόμων. Επιτρέπεται η από θαλάσσης πρόσβαση.

Γ. Στο Περιπατητικό Μονοπάτι Αμμούδι - Ακρωτήριο 'Αγιος Νικόλαος απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή (Τμήμα Β, Παράρτημα ΙΙΙ).

Δ. Στο Περιπατητικό Μονοπάτι Αμμούδι - Οίας επιτρέπεται η διέλευση και η παραμονή.

ε) Στον Κόρφο Θηρασιάς επιτρέπεται η πρόσβαση από ξηράς και θαλάσσης και η παραμονή.

2. Σε περιπτώσεις εκδήλωσης έντονων γεωδυναμικών ή υδρομετεωρολογικών φαινομένων τα παραπάνω είναι δυνατό να ανασταλούν ή να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας, της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ)