Σαντορίνη: Ακυρώθηκαν οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για τη Δευτέρα - Ο λόγος

Οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης αποφάσισαν να προχωρήσουν τη Δευτέρα (22/6) σε καθολική αποχή από τη μεταφορά επιβατών κρουαζιέρας.

Η κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στην εφαρμογή του νέου συστήματος «70-30» που εισήγαγε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση της επιβατικής κίνησης από τα κρουαζιερόπλοια.

Η απόφαση είχε άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία της κρουαζιέρας, καθώς οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για τη συγκεκριμένη ημέρα ματαιώθηκαν, έπειτα από σχετική ενημέρωση των ναυτιλιακών εταιρειών και των εμπλεκόμενων φορέων.

Η εξέλιξη επηρεάζει χιλιάδες επισκέπτες που επρόκειτο να αποβιβαστούν στο νησί, ενώ εκφράζονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις κρουαζιέρες και τις συναφείς τουριστικές δραστηριότητες.

Τι είναι το μέτρο «70-30»

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το μέτρο «70-30», το οποίο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον Όρμο Φηρών (παλιό λιμάνι) και μόλις το 30% στον λιμένα Αθηνιού, απ’ όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών και στην αντιμετώπιση ζητημάτων κυκλοφορίας και ασφάλειας. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών.

Οι επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων υποστηρίζουν ότι το νέο καθεστώς μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης της κρουαζιέρας χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Όπως αναφέρουν, η εφαρμογή του μέτρου δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, περιορίζει τη δυνατότητα αποτελεσματικού προγραμματισμού των μεταφορών και θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.