Σαμοθράκη, Πρέβεζα και Ηλεία στις φλόγες – Μήνυμα του 112 και συνεχείς αναζωπυρώσεις

Μάχη με τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Σαμοθράκη, Πρέβεζα και Ηλεία, ενώ η Αττική μετρά τις πληγές της από τη φωτιά στην Κερατέα, που ήδη στοίχισε μια ανθρώπινη ζωή.

Στη Σαμοθράκη, η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου (9/8) σε δασική έκταση στους Άνω Καρυώτες και επεκτάθηκε γρήγορα προς την Κάτω Καρυώτες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ λίγο μετά τις 20:00 το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πρέβεζα: Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 27 οχήματα

Στην Πρέβεζα, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Βρυσούλα έχει ήδη καταστρέψει δεκάδες στρέμματα και προκαλέσει ζημιές σε κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 27 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου. Οι συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης της φωτιάς, λόγω ανέμων, απειλούν νέες περιοχές.

@forecastweathergreece 🔥 Καίγονται σπίτια στη Βρυσούλα Πρέβεζας Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, με σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Δύο μηνύματα 112 στάλθηκαν στους κατοίκους ,το δεύτερο για άμεση απομάκρυνση προς Κρανέα. Το χωριό εκκενώνεται. 📹Giannis Basiliadis ♬ πρωτότυπος ήχος - ForecastWeatherGreece

Στην Ηλεία, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με αναζωπυρώσεις στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Οι ρίψεις νερού επικεντρώνονται για την προστασία κατοικημένων περιοχών.

Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΣΕ για τη φωτιά στην Κερατέα

Στο μέτωπο της Αττικής, δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Κερατέα και εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και τον θάνατο ενός ανθρώπου. Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες, υπεύθυνοι για τη συντήρηση του τοπικού δικτύου, φέρονται να μην είχαν προβεί στις απαραίτητες εργασίες που θα απέτρεπαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αναζητείται και διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος. Ο ΔΕΔΔΗΕ, από την πλευρά του, κάνει λόγο για «αδικαιολόγητη» σύλληψη και υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια.