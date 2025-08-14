Σαμοθράκη: Αναβάλλεται ο παραδοσιακός μπάλος του Δεκαπενταύγουστου - Ο λόγος

Αναβάλλεται ο παραδοσιακός μπάλος του Δεκαπενταύγουστου στη Σαμοθράκη.

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες και για την εξασφάλιση της επιτυχίας και της ασφάλειας της εκδήλωσης, ο παραδοσιακός μπάλος που είχε προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή 15 Αυγούστου, στη Χώρα της Σαμοθράκης, μεταφέρεται για την Κυριακή 17 Αυγούστου, όπως ανακοινώθηκε.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων, γεγονός που θα επιτρέψει την ασφαλή διεξαγωγή της γιορτής. Οι επίσημες εκτιμήσεις για τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατατάσσουν την αυριανή ημέρα, 15/8, στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος – πορτοκαλί).

Η απόφαση αναβολής ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την πραγματοποίηση της εκδήλωσης σε συνθήκες που θα ευνοούν τη διασκέδαση και την απρόσκοπτη ροή του προγράμματος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ