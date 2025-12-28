Σάμος: Συνελήφθη 47χρονος που υποδυόταν το στέλεχος της Interpol - Είχε αποσπάσει πάνω από 440.000 ευρώ

Ένας 47χρονος συνελήφθη στη Σάμο, κατηγορούμενος για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, καθώς εξιχνιάστηκαν 27 τουλάχιστον περιπτώσεις απάτης και ο ίδιος φαίνεται να είχε αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς παρίστανε ότι ήταν στέλεχος της Interpol, ενίοτε υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, της Βουλής των Ελλήνων, της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής και άλλα.

Οι απάτες διαπράχθηκαν από το 2009 έως το 2025.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη στη Σάμο

«Συνελήφθη, προ τετραημέρου στη Σάμο, δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, 47χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση).

Εξιχνιάστηκαν, μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα, -27- τουλάχιστον περιπτώσεις απάτης, που διαπράχθηκαν το διάστημα 2009 έως Σεπτέμβριο 2025, σε βάρος πολιτών, στη Σάμο, στη Νάξο, στο Ναύπλιο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κάλυμνο, στην Άρτα και σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Προηγήθηκε πολύμηνη προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα από καταθέσεις και ειδικές ανακριτικές πράξεις, καθώς και ευρήματα από ψηφιακά πειστήρια, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος του κατηγορουμένου τον Ιούλιο του 2025, για την τέλεση του αδικήματος της αντιποίησης.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο 47χρονος υποδυόμενος κατά περίπτωση, αστυνομικό, στέλεχος της Ιnterpol, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, υπάλληλο της Βουλής των Ελλήνων, υπάλληλο Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (κ.α.) και επικαλούμενος ψευδώς, υποτιθέμενες διασυνδέσεις του με πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εγνωσμένου κύρους, εξαπάτησε με διάφορα προσχήματα πολίτες, αποσπώντας παράνομα οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις -440.000- ευρώ.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ενέχεται και σε τουλάχιστον -3- περιπτώσεις εκβίασης πολιτών, με σκοπό είτε να τους αποθαρρύνει να καταγγείλουν την έκνομη δραστηριότητά του στις αρμόδιες αρχές, είτε να αποτρέψει την περαιτέρω διεκδίκηση αφαιρεθέντων από αυτούς χρηματικών ποσών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες όπου διαμένει ο 47χρονος στη Σάμο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διάφορα έγγραφα που αφορούν σε ηλεκτρονικές πληρωμές και συναλλαγές του ιδίου, απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δελτία στοιχηματισμού διαφόρων ποσών, ιδιόχειρες σημειώσεις και -2- κινητά τηλέφωνα.

Η κακουργηματικής φύσεως ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει επίσης τα αδικήματα, της αντιποίησης, της ψευδούς κατάθεσης, της κλοπής, της εκβίασης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στα προσωπικά δεδομένα, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή -7- ακόμη ατόμων, συνεργών του 47χρονου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».