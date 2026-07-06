Σάμος: Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών - Ανασύρθηκε μίας σορός

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο.

Το περιπολικό του Λιμενικού έχει διασώσει 35 άτομα, ενώ νεκρός ανασύρθηκε ένας μετανάστης από το Σουδάν που αγνοούνταν.

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, από ιδιώτη δύτη ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες. Οι 35 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Καρλοβάσου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου για την προβλεπόμενη καταγραφή.

Σημειώνεται ότι, στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλωτό ασθενοφόρο και σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ, γεγονός που δυσχέραινε το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ