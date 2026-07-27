Σαλμονέλα στην Αττική: Επιβεβαιώθηκαν 9 κρούσματα - Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Με το βακτήριο της σαλμονέλας επιβεβαιώθηκε ότι είχαν μολυνθεί εννέα άτομα στην Αττική, τα οποία την περασμένη Κυριακή (26/7) εμφάνισαν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νίκαιας.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκαν, έγινε γνωστό πως είχαν μολυνθεί με σαλμονέλα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος και επικαλείται σχετικά ο ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, και οι εννέα πήραν εξιτήριο, καθώς τους δόθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Σαλμονέλα στην Αττική: Έφαγαν από συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι

Όλοι έφαγαν από ένα συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι και αυτό σημαίνει πως όπως και στη Λαμία και στην Καστοριά -όπου εμφανίστηκε τις προηγούμενες μέρες η σαλμονέλα- έτσι και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να υπήρξε ελλιπής έλεγχος.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εμφανίστηκαν πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλας -και- στην Καστοριά, θέτοντας σε εγρήγορση τις υγειονομικές αρχές της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πάνω από 10 άτομα παρουσίασαν συμπτώματα όπως πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση.

Σε αρκετούς ασθενείς οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πολύ υψηλό πυρετό πάνω από 40 βαθμούς, αυξάνοντας την ανησυχία των γιατρών. Τα περισσότερα παιδιά παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλείας και πλέον η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΣΚΑΪ