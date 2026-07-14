Σαλμονέλα στη Λαμία: 30 τα κρούσματα - Ανησυχία για την προμήθεια του προϊόντος σε άλλες πόλεις

Με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας από σαλμονέλα προσήλθαν το βράδυ του Σαββάτου (11/7), στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, 30 ασθενείς, 15 εκ των οποίων νοσηλεύονται.

Αυτό που προκάλεσε προβληματισμό στις υγειονομικές αρχές ήταν ότι όλοι όσοι προσβλήθηκαν από σαλμονέλα στη Λαμία δεν έτρωγαν στο ίδιο κατάστημα εστίασης, γεγονός που έστρεψε τις έρευνες στον προμηθευτή του μολυσμένου, από το βακτήριο, προϊόντος.

Μεταξύ των νοσηλευομένων βρίσκεται και ένα ανήλικο παιδί. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε πως τα καταστήματα από τα οποία προσβλήθηκαν οι ασθενείς είναι τουλάχιστον πέντε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, υπάρχει ανησυχία ότι το μολυσμένο προϊόν μπορεί να έχει διατεθεί και σε άλλες πόλεις.

Σαλμονέλα ση Λαμία: Τι δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς

Ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς, Ανδρέας Τοουλιάς, μίλησε στο STAR για τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμίας, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά από το Γενικό Νοσοκομείο.

«Τα νεότερα στοιχεία επιβεβαιώνονται ως προς τα κρούσματα. Οι υγειονομικές μας υπηρεσίες ενεργοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή, καθώς στείλαμε επόπτη μαζί με κτηνίατρο για να ελέγξουν σε όλα τα καταστήματα εστίασης που θεωρήθηκαν ύποπτα καθώς από εκεί έφυγαν τα λεγόμενα κοτόπουλα» είπε αρχικά.

Δήλωσε στη συνέχεια: «Ελέγξαμε τα καταστήματα, ήταν καθαρά, ελέγξαμε τους υπαλλήλους και προσανατολιζόμαστε στον προμηθευτή. Βρήκαμε τον προμηθευτή, πήραμε ωμά κοτόπουλα, τα στέλνουμε στη Χαλκίδα σε εργαστήριο για να επιβεβαιώσουμε εάν όντως υπάρχει το βακτήριο της σαλμονέλας».

«Πιστεύω πως δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και από εκεί ψάχνουμε να μην προμηθευτεί και να μην προχωρήσει άλλο η κατάσταση. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι καταστηματάρχες, που προμηθεύτηκαν από τον συγκεκριμένο επιχειρηματία» κατέληξε ο αντιπεριφερειάρχης.