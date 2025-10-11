Σαλαμίνα: Συνελήφθησαν έξι μέλη σπείρας για αλλεπάλληλες διαρρήξεις καταστημάτων

Τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων και κλοπών στη Σαλαμίνα έβαλαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου και το μεσημέρι της Παρασκευής έξι άτομα, ηλικίας 20 έως 23 ετών, ανάμεσά τους και ένας 16χρονος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με σκοπό τις διαρρήξεις καταστημάτων σε διάφορα σημεία της περιοχής. Ένα ακόμη άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Οι δράστες δρούσαν κυρίως τις μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες. Παραβίαζαν τα καταστήματα–στόχους αφαιρώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας, ενώ μέσα στο ίδιο βράδυ πραγματοποιούσαν πολλές διαρρήξεις για να αυξήσουν τη λεία τους.

Σε μία από τις περιπτώσεις εισέβαλαν σε ιερό ναό, απ’ όπου έκλεψαν εικόνα μεγάλης αξίας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους και στην κατοχή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, δύο ασύρματους που χρησιμοποιούσαν για να επικοινωνούν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.