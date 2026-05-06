Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη έξω από δημοτικό

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε από το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, που αρχικά είχε μεταφερθεί, 12χρονη η οποία, χθες το βράδυ (Τρίτη 5/5), παρασύρθηκε από περιπολικό.

Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, όπου η 12χρονη φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών, λίγο μετά τις 8 το βράδυ.

Σαλαμίνα: Χειρουργείο για τη 12χρονη

Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, αν και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες.

Διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Σαλαμίνας, για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ