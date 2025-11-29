Σαλαμίνα: «Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε» - Ηχητικό ντοκουμέντο λίγο πριν τη δολοφονία της 75χρονης

Νέα στοιχεία ανακύπτουν για την υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα, με φερόμενη ως δράστρια τη 46χρονη νύφη της, η οποία κρίθηκε προφυλακιστέα.

Υπενθυμίζεται πως όταν η 46χρονη συνελήφθη, ομολόγησε το έγκλημα, ύστερα όμως στην απολογία της επικαλέστηκε κενά μνήμης, δηλώνοντας «δεν θυμάμαι τίποτα».

Τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας «βλέπει» ένα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ακούμε το θύμα να μιλά στον δολοφόνο του.

«Σε παρακαλώ αγόρι μου… πάρε ό,τι θέλεις και φύγε», ακούγεται να λέει η 75χρονη, κάτι που δείχνει πως δεν έχει αντιληφθεί πως μπροστά της βρίσκεται η νύφη της.

Στο ίδιο υλικό, η ηλικιωμένη παρακαλά τον δράστη να την αφήσει να ζήσει, όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Δεν προκύπτει αβίαστα ότι έχουμε συλλάβει τον δράστη»

Η κατηγορούμενη κατά τη χθεσινή απολογία της στα Δικαστήρια Πειραιά, αρνήθηκε ότι δολοφόνησε την πεθερά της. Φέρεται να επικαλέστηκε κενά μνήμης και υποστήριξε πως «δεν θυμάται απολύτως τίποτα», όπως ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της απολογία της η δικηγόρος της.

Η ίδια, σύμφωνα με την ΕΡΤ επικαλέστηκε ότι θυμάται μόνο όσα έγιναν αρκετή ώρα μετά τη δολοφονία.

Φέρεται να είπε: «εγώ ήμουν έξω από το σπίτι αλλά δεν θυμάμαι ότι προχώρησα σε αυτές τις πράξεις. Μου τα είπαν οι αστυνομικοί τόσο αναλυτικά που τα έκανα εικόνες και πίστεψα ότι έκανα την πράξη».

Η δικηγόρος της 46χρονης υποστήριξε επίσης ότι η πελάτισσά της «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο.

«Η εντολέας μου δεν μου δίνει τη δυνατότητα να πω ότι το έκανε. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα στη δικογραφία. Δεν προκύπτει αβίαστα ότι έχουμε συλλάβει τον δράστη».