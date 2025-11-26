Σαλαμίνα: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 75χρονης

Νέα στοιχεία φωτίζουν τη φρικτή υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της, μια 46χρονη γυναίκα που επί χρόνια φρόντιζε την ηλικιωμένη και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ταυτοποίηση της 46χρονης είχε γίνει ήδη από την πέμπτη ημέρα μετά το έγκλημα, ωστόσο η έρευνα παρέμενε ανοιχτή για τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα ευρήματα στο μαύρο Skoda Fabia της δράστιδας, όπου εντοπίστηκε αίμα της 75χρονης στο τιμόνι και στον λεβιέ ταχυτήτων.

Η συλληφθείσα προσήχθη το απόγευμα της Δευτέρας στη ΓΑΔΑ και, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε σχεδόν αμέσως, μόλις οι αστυνομικοί της αποκάλυψαν πως υπάρχει καταγραφή από κάμερες με τις κινήσεις του οχήματός της.

«Θόλωσα. Δεν ξέρω πόσες φορές την χτύπησα, αλλά την χτύπησα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που εξετάστηκαν, η 46χρονη εμφανιζόταν ανήσυχη, εκφράζοντας φόβους σε συγγενικά της πρόσωπα ότι «ίσως την μπλέξουν οι αστυνομικοί», προσπαθώντας να απομακρύνει κάθε υποψία από πάνω της.

Οικογενειακές κόντρες και υποψίες – Καθοριστική η εγγονή

Το κλίμα μέσα στην οικογένεια ήταν ήδη τεταμένο. Από τις καταθέσεις των πέντε παιδιών της 75χρονης—από δύο διαφορετικούς γάμους—διαφάνηκε πως «ο ένας υποπτευόταν τον άλλον», ενώ υπήρχαν σοβαρές κληρονομικές διαφορές.

Το «κλειδί» της υπόθεσης αποδείχθηκε η κατάθεση της εγγονής, η οποία μίλησε ανοιχτά στους αστυνομικούς, αναφέροντας ότι θεωρεί ως υπεύθυνη για τη δολοφονία τη 46χρονη. Μάλιστα, όπως προκύπτει, ακόμη και ο σύζυγος της δράστιδας είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο η γυναίκα του να έχει σχέση με το έγκλημα, ωστόσο αρνιόταν να το πιστέψει.

Η προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη – Τι έκανε με τις κάμερες

Η 46χρονη φέρεται να είχε οργανώσει προσεκτικά τις κινήσεις της, επιχειρώντας να διαφύγει από τις κάμερες ασφαλείας. Έκοψε το ρεύμα στο σπίτι της και, μέσω ειδικής εφαρμογής, άλλαξε την κατεύθυνση των καμερών στο σπίτι της 75χρονης. Παρ’ όλα αυτά, καταγράφηκε ήχος—ένα ντοκουμέντο που αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της ηλικιωμένης, η οποία ακούγεται να ψέλνει το «Πάτερ ημών».

Οι δικηγόροι της δράστιδας υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα από την εφηβεία, τα οποία—όπως λένε—επιδεινώθηκαν με τα χρόνια. Υπάρχουν, όπως αναφέρουν, παλιές νοσηλείες και συνταγογραφημένα φάρμακα, στοιχεία που θα προσκομιστούν στις αρχές το προσεχές διάστημα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς τα στοιχεία που συγκεντρώνονται σκιαγραφούν ολοένα και πιο καθαρά τα κίνητρα και τις κινήσεις της 46χρονης πριν και μετά το έγκλημα.