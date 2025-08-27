Σαλαμίνα: Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112 στην περιοχή

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης, στη Σαλαμίνα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, σε χαμηλή βλάστηση στον περιφερειακό προς Βασιλικά στην περιοχή Βρωμοπούσι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, καίει κοντά σε σπίτια. Μάλιστα, λίγο πριν τις 22:00 ήχησε στην περιοχή μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά.

Παράλληλα αυτή την ώρα λόγω της κατάστασης στο νησί, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καραΐσκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως και την οδό Κατσέλη και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 48 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.