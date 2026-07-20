Ryanair: «Ζημιά από ξένο αντικείμενο» προκάλεσε το ατύχημα με το σπασμένο παράθυρο, λέει ο διευθύνων σύμβουλος

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι, σε σημερινές δηλώσεις του, σχετικά με το ατύχημα με το σπασμένο τζάμι σε πτήση της Ryanair ανέφερε ότι τα αρχικά ευρήματα της έρευνας παραπέμπουν σε ζημία από ξένο αντικείμενο.

Το ατύχημα με το σπασμένο τζάμι του αεροσκάφους, είχε ως αποτέλεσμα ένας επιβάτης να σφηνώσει στο παράθυρο, και παραπέμπουν σε «ζημιά από ξένο αντικείμενο», πράγμα που δεν οφείλεται στην ηλικία του Boeing 737 ή στις συνθήκες συντήρησής του.

Το Αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών ερευνά το περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, κατά το οποίο ένα κομμάτι από τον κινητήρα αποκόπηκε από το αεροσκάφος και έσπασε παράθυρό του λίγο μετά την απογείωσή του από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με βίντεο και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).

Ryanair: Το αεροσκάφος ήταν 18 ετών και ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση

Το αεροσκάφος, το οποίο κατευθυνόταν στη Γερμανία, έχασε πίεση και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

«Οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι φαίνεται να πρόκειται για ζημιά από ξένο σώμα στον κινητήρα κατά την απογείωση στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα», είπε ο Ο'Λίρι στους αναλυτές μετά τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου που ανακοίνωσε η Ryanair.

Ο Ο'Λίρι δήλωσε ότι το αεροσκάφος ήταν 18 ετών και ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπου 28 ημέρες θα εκδοθεί ένα προσχέδιο έκθεσης για το περιστατικό, ακολουθούμενο από μια πιο λεπτομερή έκθεση.

Το συμβάν, το οποίο θυμίζει δύο πτήσεις με Boeing 737 NG της Southwest Airlines το 2016 και το 2018, οδήγησε σε επανεξέταση των μέτρων που λαμβάνονται μετά αυτά τα περιστατικά, δήλωσε ο διοικητής της FAA Μπράιαν Μπέντφορντ στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Η επιβεβαίωση ότι η ζημιά προκλήθηκε από ξένο αντικείμενο θα μπορούσε να μειώσει τις ευθύνες της Boeing και της Ryanair για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ