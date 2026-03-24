Ροζ «θάλασσα» στη Βέροια: Χιλιάδες επισκέπτες στην Ημαθία για τις ανθισμένες ροδακινιές

Κάθε άνοιξη, ένα εντυπωσιακό ροζ πέπλο καλύπτει τις πεδιάδες της Ημαθίας και, δη, της Βέροιας, της μεγαλύτερης περιοχής παραγωγής ροδάκινου στην Ελλάδα, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό θέαμα που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες.

Οι ανθισμένες ροδακινιές μεταμορφώνουν μια έκταση περίπου 170 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε ένα ενιαίο ροζ τοπίο, το οποίο τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

«Είναι κάτι που πρέπει να δει κανείς έστω μία φορά στη ζωή του», δήλωσε η πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας, Γιάννα Πιλιτσίδου, τονίζοντας το μέγεθος και τη μοναδικότητα της εικόνας.

«Ροζ θάλασσα» στη Βέροια / Eurokinissi

Βέροια: Γιορτές μέσα στα ανθισμένα χωράφια

Τα τελευταία χρόνια διοργανώνονται εκδηλώσεις μέσα στους ανθισμένους οπωρώνες, με στόχο να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά στη φύση και την τοπική παραγωγή.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν φωτογραφικές περιηγήσεις, ποδηλατικές διαδρομές και γευσιγνωσίες τοπικών προϊόντων, ενώ επισκέπτες κάνουν πικνίκ ανάμεσα στα δέντρα, βιώνοντας από κοντά την ανοιξιάτικη εμπειρία.

«Κάθε χρόνο υποδεχόμαστε την άνοιξη με γιορτές στα χωράφια, καλώντας τον κόσμο να ζήσει αυτή την εμπειρία», ανέφερε η Πιλιτσίδου.

Μέσα σε δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, χιλιάδες επισκέπτες περιηγήθηκαν στις ανθισμένες εκτάσεις γύρω από τη Βέροια, που βρίσκεται περίπου 72 χιλιόμετρα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό αυξάνεται, με ταξιδιώτες και bloggers να προωθούν την περιοχή ως έναν εναλλακτικό ανοιξιάτικο προορισμό.

«Θέλω ο κόσμος από την Ολλανδία και το Βέλγιο να γνωρίσει τέτοια μέρη. Δεν αρκεί να τα δεις, πρέπει να τα ζήσεις», είπε ο Ολλανδός ταξιδιωτικός blogger Wesley van Eijk.

Βέροια: Πώς στηρίζεται η τοπική οικονομία

Οι εκδηλώσεις έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με επαγγελματίες του τουρισμού να καταγράφουν αύξηση στις αφίξεις. Παράλληλα, προβάλλουν τη δουλειά των παραγωγών, οι οποίοι αποτελούν τη βάση της τοπικής οικονομίας.

«Για να συμβούν όλα αυτά, χρειάζεται πολλή δουλειά από εμάς τους αγρότες», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Αναστάσιος Χαλκίδης. «Είμαστε χαρούμενοι που αυτό το όμορφο γεγονός προβάλλει το προϊόν μας».

Η ανθοφορία των ροδακινιών στην περιοχή διαρκεί συνήθως από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου, καθιστώντας την εμπειρία σύντομη αλλά ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Με πληροφορίες από Associated Press