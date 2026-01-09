Ρούτσι κατά Καρυστιανού: «Πρέπει να παραιτηθεί από τον σύλλογο για τα Τέμπη»

Ο Πάνος Ρούτσι πήρε απόσταση από τη Μαρία Καρυστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα.

Παράλληλα, την κάλεσε να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε ότι «τον αγώνα που έδωσα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα αλλά για το παιδί μου, να βρω την αλήθεια».

Οι δηλώσεις Ρούτσι για το κόμμα Καρυστιανού

«Από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα. Το τι θα κάνει ο καθένας είναι δικαίωμά του, όπως η κ. Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον δήλωσε ότι το πάει για κόμμα καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο» πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι.

Στο ερώτημα, αν η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε «πρέπει να γίνει έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα».

Ο Πάνος Ρούτσι είπε ότι δεν τον εκπροσωπεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αναφέροντας ότι δεν του έχει κάνει κάποια πρόταση.

«Έχω δεχτεί πρόταση από άλλα άτομα», υποστήριξε.

Αναφορικά με το τι θα έλεγε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε: «Θα της έλεγα να κάνει αυτό που εκείνη νομίζει σωστό, δεν μπορώ να της πω να το κάνει ή να μην το κάνει. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος».