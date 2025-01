Ρούντι Γιάνγκμπλαντ: Από την επιτυχία του «Apocalypto» στις αίθουσες δικαστηρίων στην Ελλάδα

Ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως Jaguar Paw στην εμβληματική ταινία του Μελ Γκίμπροσν, Apocalypto (2006), βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας για διαφορετικούς λόγους.

Στις 27 Δεκεμβρίου 2024, συνελήφθη στην Αθήνα, μετά από επεισόδιο όπου απείλησε αστυνομικό με μαχαίρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κυψέλη, όταν ο Γιάνγκμπλαντ, υπό την επήρεια αλκοόλ, φέρεται να έχασε την ισορροπία του δίπλα σε αστυνομική μοτοσικλέτα. Όταν ο αστυνομικός προσφέρθηκε να τον βοηθήσει, εκείνος αντέδρασε βίαια, κάτι που οδήγησε στη σύλληψή του.

Οι ελληνικές αρχές αποκάλυψαν αργότερα ότι η ταξιδιωτική του βίζα είχε λήξει από τον Νοέμβριο του 2024, γεγονός που ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τη νομική του κατάσταση. Η υπόθεση προκαλεί αναστάτωση ειδικά σε θαυμαστές του ηθοποιού που τον θυμούνται από την εντυπωσιακή του ερμηνεία στην ταινία που βασιζόταν στη γλώσσα και τον πολιτισμό των Μάγια.

Ποιος είναι ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ

Ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ, γεννημένος στις 21 Σεπτεμβρίου 1982 στο Belton του Τέξας, μετρά επιτυχίες στον κινηματογράφο, τη μουσική και την τέχνη. Με ρίζες που αποδίδονται στη φυλή των Κομάντσι και πιθανώς στους Γιακί, η καταγωγή του έχει προκαλέσει συζητήσεις και διαφωνίες, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει πως η μητέρα του φέρει Κομάντσι καταγωγή.

Μεγαλώνοντας με δύο μικρότερες αδελφές, ο Youngblood ανέλαβε πολλές ευθύνες, καθώς η μητέρα του πάλευε με την εξάρτηση από το αλκοόλ. Σε ηλικία μόλις 10 ετών, ξεκίνησε να εργάζεται σε οικοδομές, όπου απέκτησε δεξιότητες όπως η ξυλουργική και η τοποθέτηση τούβλων.

Παρά τις δυσκολίες, ο Rudy έδειξε έφεση στον αθλητισμό, διακρινόμενος στο μποξ και στον στίβο κατά τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων. Αποφοίτησε από το Belton High School και παρότι του προσφέρθηκαν υποτροφίες για σπουδές στον αθλητισμό και τις καλές τέχνες, επέλεξε να αφοσιωθεί στις ιθαγενικές παραδόσεις, χορεύοντας με τον American Indian Dance Theatre.

Η υποκριτική του καριέρα ξεκίνησε το 2006, όταν ο Μελ Γκίμπσον τον επέλεξε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Apocalypto. Ως Jaguar Paw, ο Youngblood υποδύθηκε έναν φυγά από τη φυλή των Μάγια, μαθαίνοντας τη γλώσσα των Γιουκατέκων Μάγια και εκτελώντας μόνος του τις επικίνδυνες σκηνές δράσης. Η ταινία έκανε τον Youngblood γνωστό σε διεθνές επίπεδο και χαρίζοντάς του το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στα First Americans in the Arts Awards.

Προσωπική ζωή και ακτιβισμός

Πέρα από την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία, ο Youngblood είναι έντονα ευαισθητοποιημένος με κοινωνικά ζητήματα, ειδικά γύρω από την ευαισθητοποίηση για τον HIV/AIDS. Έχοντας χάσει συγγενή από επιπλοκές του AIDS, έχει λάβει μέρος σε καμπάνιες ευαισθητοποίησης, επισκέψεις σε νοσοκομεία και εκδηλώσεις, προσπαθώντας να μειώσει το στίγμα που συνδέεται με την ασθένεια στις κοινότητες των ιθαγενών.

Η ταυτότητα του Youngblood έχει αμφισβητηθεί κατά καιρούς, κυρίως όσον αφορά την καταγωγή του. Αν και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι προέρχεται από την οικογένεια Tahchawwickah της φυλής Κομάντσι, τα αρχεία της φυλής δεν επιβεβαιώνουν την εγγραφή του. Επιπλέον, υπάρχουν αντιφάσεις από μέλη της οικογένειας Tahchawwickah σχετικά με τη σχέση του μαζί τους. Ο ίδιος ωστόσο έχει δηλώσει πως ο Preston Tahchawwickah ήταν ο τελετουργικά υιοθετημένος πατέρας του.