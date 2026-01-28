Ρουμανία: Τα τελευταία νέα για τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ - Πότε μπορούν να επιστρέψουν

Ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας εξέδωσε ανακοίνωση με νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκαν στο τροχαίο.

Οι νεαροί που νοσηλεύονται βρίσκονταν στο ίδιο βαν με τους υπόλοιπους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν με προορισμό τη Λυών για τον αγώνα της ομάδας, την Πέμπτη οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.

Τροχαίο στη Ρουμανία: Νέα ενημέρωση για τους τραυματίες

Όπως είπε ο Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, βρίσκεται σε συνεχή άμεση επαφή με τον Έλληνα ομόλογό του μετά το δυστύχημα στην κομητεία Τίμις. Οι δύο τραυματίες είναι 20 ετών και ο τρίτος 28 ετών. Και οι τρεις υπέστησαν πολλαπλά τραύματα, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή.

«Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Λουγκοzέλ (Lugojel). Ως αποτέλεσμα του συμβάντος, καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επαφή με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι Έλληνες πολίτες, για να συντονιστεί η κατάσταση και να παρασχεθούν στις αρχές σωστές πληροφορίες», δήλωσε Ρογκομπέτε.

Αναλυτικότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών νεαρών, που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα, ο Ρουμάνος υπουργός ενημέρωσε, ότι:

ο ένας ασθενής βρίσκεται στο Πολυτραυματολογικό (Casa Austria) – πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

ο άλλος ασθενής στο Ορθοπεδικό με κάταγμα ιερού οστού

ο τρίτος ασθενής στο Νευροχειρουργικό με ελάχιστη υποαραχνοειδή αιμορραγία και πολυθλάσεις

Όπως υπογράμμισε: «Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται προσεκτικά από ιατρικές ομάδες».

Τροχαίο στη Ρουμανία: Πότε μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε στον ΑΝΤ1, ότι, το ένα παιδί είναι καλά, «ως εκ θαύματος δεν έχει τίποτα». Το άλλο έχει κάποια κατάγματα αλλά όχι σοβαρά και το τρίτο είναι πολυτραυματίας με χτυπήματα στον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη, όμως τα τραύματα δεν απειλούν τη ζωή του. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν θα του προκληθεί μόνιμη βλάβη.



Για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως οι δύο ελαφρύτερα τραυματίες μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής. Όσον αφορά, όμως, τον πολυτραυματία, θα πρέπει να δοθεί έγκριση από τους γιατρούς για τη μεταφορά του με ειδικό αεροσκάφος που θα σταλεί στη Ρουμανία.