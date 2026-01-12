Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε η δίκη της για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τον θάνατο της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνας, αναβλήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης.

Μετά την αναβολή που αιτήθηκε η υπεράσπιση και έκανε δεκτή το δικαστήριο, η υπόθεση του θανάτου της πρωτότοκης κόρης της Ρούλας Πισπιρίγκου, θα εισαχθεί και πάλι ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, στις 18 Σεπτεμβρίου.

Στο δικαστήριο βρέθηκε ο πατέρας της Τζωρτζίνας, πρώην σύζυγος της Πισπιρίγκου, Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και η οικογένεια της κατηγορούμενης.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε δύο φορές ισόβια για τις δολοφονίες και των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ένοχη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας

Τον Μάρτιο, η Πισπιρίγκου καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου άκουσε την απόφαση επί της ενοχής και επί της ποινής ψύχραιμη, ενώ στο δικαστήριο ήταν παρόντες συγγενικά της πρόσωπα αλλά και ο πρώην σύζυγος της και πατέρας των τριών κοριτσιών, Μάνος Δασκαλάκης.

Με την έναρξη της διαδικασίας σήμερα ανακοινώθηκε πως η μητέρα από την Πάτρα κρίθηκε ομόφωνα ένοχη για ανθρωποκτονία κατά συρροή σε βάρος της 3,5 ετών Μαλένας και της έξι μηνών Ίριδας.

Στη συνέχεια, το δικαστήριο ανακοίνωσε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για κάθε δολοφονία με την ποινή των διπλών ισοβίων να προστίθεται σε εκείνη που ήδη εκτίει η Ρούλα Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Το δικαστήριο δέχθηκε τις παραδοχές της δικογραφίας που καταλογίζει στην κατηγορουμένη πως προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στην 3,5 ετών Μαλένα το 2019 και στην 6 μηνών Ίριδα το 2021.

Η απόφαση των δικαστών υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε ενοχή της 36χρονης για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της, με κίνητρο την παραμονή εντός του γάμου του πατέρα των παιδιών. «Έπνιξε τα παιδιά της για να συνεχιστεί ο γάμος της», είχε πει η εισαγγελέας.