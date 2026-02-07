Ρουβίκωνας: Αποζημίωσε για τη λάθος επίθεση την εταιρεία που βρίσκεται μπροστά από τη Βιολάντα

Ο Ρουβίκωνας αποζημίωσε την εταιρεία για τη λάθος επίθεση όταν στόχος ήταν η Βιολάντα.

Επίθεση αλλά με λάθος τελικό στόχο πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) μέλη του Ρουβίκωνα.

Στόχος του Ρουβίκωνα ήταν τα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα» στις Αχαρνές μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα όπου πέντε εργάτριες σκοτώθηκαν λόγω διαρροής προπανίου. Ωστόσο, η επίθεση του Ρουβίκωνα έγινε σε εταιρεία με φυτοχώματα.

Τα μέλη του Ρουβίκωνα έσπασαν με βαριοπούλες τα γραφεία της λάθος εταιρείας που βρίσκονται μπροστά από εκείνα της Βιολάντα.

Ρουβίκωνας: Αποζημίωσε την εταιρεία για τη λάθος επίθεση

Και σε ανακοίνωσή του, λίγες ώρες μετά τη λάθος επίθεση, ο Ρουβίκωνας τόνισε πως «εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε».

Σήμερα, Σάββατο 7/2, η εταιρεία ανακοίνωσε με ανάρτησή της ότι η ζημιά που είχε προκληθεί στην τζαμαρία των κεντρικών της γραφείων στις Αχαρνές αποκαταστάθηκε πλήρως και ότι το σύνολο του κόστους καλύφθηκε από τον Ρουβίκωνα, κλείνοντας οριστικά το ζήτημα.

Σχετική ανακοίνωση έβγαλε και ο Ρουβίκωνας, κάνοντας ανάρτηση στα social.