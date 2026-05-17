Ρόδος: Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρές γυναίκες - Διαλύθηκε το ένα ΙΧ

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές το μεσημέρι της Κυριακής, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν τα δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κοντά στην περιοχή Αφάντου.

Μάλιστα, οι εικόνες που καταγράφηκαν από το σημείο, μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Φωτ. από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο / rodiaki.gr

Οι δύο γυναίκες που επέβαιναν στο ένα όχημα τραυματίστηκαν θανάσιμα, ενώ στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία ακόμη άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.