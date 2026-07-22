Ρόδος: Τρανσφοβική επίθεση σε 24χρονη από τη Βραζιλία από τρεις άνδρες

Τρανσφοβική επίθεση με θύμα μία 24χρονη από τη Βραζιλία, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/7) στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, όπως κατήγγειλε σχετικά στις αστυνομικές αρχές.

Θύτες της τρανσφοβικής επίθεσης στη Ρόδο, όπως ανέφεραν σχετικά η 24χρονη τρανς γυναίκα από τη Βραζιλία και η 32χρονη φίλη της, είναι τρεις άνδρες που αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η 24χρονη τρανς γυναίκα, μεταξύ άλλων, κατήγγειλε ότι η επίθεση σε βάρος της είχε τρανσφοβικό κίνητρο, στοιχείο που, εφόσον επιβεβαιωθεί από την έρευνα, εντάσσει το περιστατικό στην κατηγορία των εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

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Πληροφορίες του Mega και του τοπικού μέσου ενημέρωσης «Η Δημοκρατική» αναφέρουν πως το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στις 05:00 το πρωί της Κυριακής, όταν η 24χρονη από τη Βραζιλία, η οποία βρισκόταν στη Μεσαιωνική Πόλη για διακοπές, ήρθε αντιμέτωπη με τρεις άγνωστους άνδρες.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία της, ο ένας εκ των ανδρών την έριξε στο οδόστρωμα και, κατά τη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο, ενώ της έσπασε και ένα δόντι.

Στο σημείο έσπευσε να τη βοηθήσει η 32χρονη φίλη της, επίσης υπήκοος Βραζιλίας και μόνιμη κάτοικος Πορτογαλίας, η οποία βρίσκεται προσωρινά στη Ρόδο. Ωστόσο, δέχθηκε και η ίδια επίθεση, φέροντας χτυπήματα στη μύτη.

Οι δύο γυναίκες αποχώρησαν τραυματισμένες και το ίδιο πρωί, στις 09:30, προσήλθαν και υπέβαλαν έγκληση κατά των τριών αγνώστων δραστών, περιγράφοντας αναλυτικά τις συνθήκες της επίθεσης.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», αμέσως μετά την υποβολή της έγκλησης κινητοποιήθηκε ο προβλεπόμενος μηχανισμός. Και στις 2 παθούσες παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αποτυπωθούν και να πιστοποιηθούν επισήμως οι σωματικές βλάβες που υπέστησαν. Παράλληλα, ενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού, ενώ οι 3 άγνωστοι δράστες αναζητούνται.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των θυτών της τρανσφοβικής επίθεσης, με τις αρχές να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο από την περιοχή όπου εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.

Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν, δεν είχαν καμία προηγούμενη γνωριμία ή διαφορά με τους δράστες, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι.

Με πληροφορίες από «Δημοκρατική», MEGA

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